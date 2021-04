Trelleborg kan inte välja bort samhällsansvaret!

Debatten om Kriminalvårdens jättesatsning i just vår älskade kommun har spårat ur och blivit ensidig. En kriminalvårdsanstalt i Trelleborg utpekas som ett hot mot den svenska självförsörjningen av jordbruksprodukter, som orsak till förslumning och kapitalförstöring på bostadsmarknaden, som grogrund för kriminalitet och osäkerhet på gator och torg – you name it!