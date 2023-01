Jag är besviken över att S, VS och V inte också avslog förslaget om höjda politikerarvoden, skriver signaturen HKD.

Foto: Andreas Mårtensson

S, VS och V deltog inte i beslutet. C avslog det. Att S, VS och V också är emot förslaget är känt.