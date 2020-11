Svårt att ta bort två höghus när de väl är på plats

Rubin och Höckert (S) uttalar sig om den fantastiska nyttan, med att bygga husen, men det blir som vanligt, bara en massa plattityder, rent nonsens.Ta till exempel Rubins inlägg, om att handeln skulle gynnas, om folk flyttade in i husen. Jag tror inte det skulle spela någon större roll. Affärerna har fått en stor konkurrent, i och med, att fler och fler har gått över till näthandeln. Det ser vi ju tydligt nu med alla igenbommade affärer. Han är också mer orolig, om det inte hade gjorts några förändringar i kommunen. Vad är det för struntprat. Man ska ju göra massor av förändringar inte minst i centrala stan, som till exempel påbyggnaden på Valen, byggandet av bostäder på Övre, ett 16-våningshus nere vid Hamngatan, Kuststad 2025 och flytten av hamnen, den eventuella östra ringvägen och vill jag minnas, runt 8 000 nya lägenheter, etc, etc. Det kallar jag förändringar. Räcker det inte dessutom med de tre nybyggda femvåningshusen, som står längs Stadsparken.