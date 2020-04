Studenternas coronakris – ett slag i magen

Foto: Janerik Henriksson/TT

I coronans tid är inte allt logiskt, vi alla gör och kommer fortsätta göra uppoffringar.

Några av oss gör stora uppoffringar och väljer att isolera sig helt hemma medan några gör mindre som att undvika farföräldrar. Även vi gymnasieelever vidtar dessa åtgärder för att förhindra spridningen. Men när man får höra att det man längtat efter under 13 års skolgång kan ställas in, känns det som ett slag i magen.

När det varit som tuffast i skolan har man alltid fått höra “håll ut skolan är snart över”, “snart tar du studenten”, “kämpa på, tänk på allt kul som kommer” för att hålla studiemotivationen uppe. Om självaste studenten ställs in känns det nästan som att allt slit varit förgäves. Alla som gått gymnasiet berättar om sitt studentfirande resten av sitt liv. Det är en del av traditionen och den “svenska kulturen” att få ta studenten tillsammans med sina vänner. Varför ställa in vårt firande redan nu när man inte vet hur framtiden kommer se ut? Man kan väl börja med att försöka hitta andra lösningar? Eller skjuta fram först och vidta vissa åtgärder under firandet i stället?

“Men högstadieeleverna går i skolan som vanligt” säger vissa. Två fel gör inte ett rätt. Folkhälsomyndigheten har gett sina skäl till varför inte grundskolorna stängt – än – och i detta läge är det dem vi ska lyssna på. Sjukhusen står överbelastade och vi har alla följt nyheterna från Spanien, Italien och Kina. Gatorna är tomma och det är utegångsförbud som råder för att stoppa spridningen. Sjukhuspersonal riskerar sin egen hälsa för att rädda andras liv. Några sjukhus är så överbelastade att människoliv måste vägas mot varandra då respiratorer inte räcker till. Fortsätter spridningen kan situationen i Sverige bli densamma. Det händer ofta att vi unga är naiva och tror inte det i nyheterna påverkar oss. Varför ska vi behöva anpassa oss? Men det kan vara din förälder som förlorar jobbet, eller din farförälder som blir bortprioriterad av vården för att vi skulle ha ett studentfirande.

Så länge människor är i rörelse kommer viruset också vara det. För många handlar studenten om att ta ett steg ut i vuxenlivet, så börja med att tänka vuxet. Att fira studenten utan att vidta åtgärder kan vara mer problem än nöje men att ställa in förstör mångas skolhistoria. Så att som med många bröllop och konserter just nu, skjut fram eller hitta rätt åtgärder för ett så bra firande som möjligt och låt oss också fira vår student!

Filip Tosevski

TCTE17, Söderslättsgymnasiet