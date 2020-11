Skärp er Lidl

Svar direkt: Tack för att du har tagit dig tid att komma med synpunkter på Lidl Plus. Vi vill börja med att beklaga att du känner dig besviken och vi förstår din frustration. Vi utvärderar löpande Lidl Plus och alla synpunkter är värdefulla när vi fortsätter utvecklingen. Vi har höga ambitioner med vår nya kundklubb.

När vi nu lanserar Lidl Plus vill vi erbjuda Sveriges modernaste kundklubb som ska vara framtidssäker och hållbar. Därför har vi valt att göra den tillgänglig via en app i smartphones. Lidl Plus är mer än en traditionell kundklubb med fler funktioner som förutsätter en digital kanal där en app är det bästa alternativet. Här kan du till exempel spara dina digitala kvitton. Det är också ett digitalt forum för dialog med våra kunder, för att vi ska bli ännu bättre på att möta våra kunders behov. Genom att du i Lidl Plus-appen kan göra dina personliga val kommer du med tiden få ännu mer skräddarsydda erbjudanden och kuponger. Vi kommer dessutom att addera nya digitala funktioner med tiden och då är förutsättningen att vi gör det via en app.