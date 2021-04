Ska vi lägga ner resurser på att konkurrera om eleverna?

Ok, det är på den nivån diskussionen ska föras enligt bildningsnämndens ordförande:

I min värld trodde jag att bildningsnämnden i en kommun var till för de kommunala skolorna och att man värnade om dessa skolors utveckling och kvalitet, via insikt om att barn/ungdomar är olika, har olika sorters behov både i sin utveckling och kunskapsinhämtning, att det finns tillräckligt med resurser (läs pengar) för just detta. Alltså utrymme för varje individ att må bra och känna framgång, de går i en obligatorisk grundskola, kompetenta lärare och personal som hjälps åt att genomföra just detta.