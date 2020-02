Rädda oss från oförståndiga beslutsfattare!

Foto: Bass Nilsson

I Trelleborg ökar man utsläppen av koldioxid medvetet.

Det byggs en jättehamn mitt för staden som ökar uppvärmningen. De tänker bygga en ringväg runt staden på bördig åkermark. En ringväg som ökar körsträckan med 6 km för de tänkta 3 000 lastbilarna per dygn. 6 km gånger 3 000 lastbilar blir 18 000 km per dygn extra körning. 18000 km gånger 350 dygn blir 6 300 000 km mer körning för lastbilarna per år.

Beslutsfattarna bryr sig inte om att detta påverkar den globala uppvärmningen som slår ut växter och djur både på land och i vatten. De har inte förstått att den uppvärmningen som de orsakar ger högre värme på vår jord. De tror att de fixar till det så småningom. Men så är ej fallet.

De organismer som blivit utslagna återkommer aldrig tillbaka. De tror att andra fixar till rening av vår luft och så är allt bra. Men med dåligt intresse för vår miljö så förstår de ej problemen i framtiden. De utnyttjar dessutom våra inbetalda skatter för att öka våra utsläpp i stället för tvärt emot.

Av den värmeökning som sker absorberar haven och våra vatten 80 procent av värmen. Det kommer att ta hundratals år att återställa jordens vatten till tidigare temperatur. Det är en skandal att våra beslutsfattare inte skaffar sig kunskap om vårt klimats känslighet. Nu måste det bli ordning i leden för att rädda vårt klimat för våra efterkommande.

Ivar Ek