Lindahl & Co anger som bakgrund till sin utredning: ”Stiftelsens ändamål är att för all framtid tillsammans med Trelleborgs kommun utveckla fastigheterna så att dessa kan utnyttjas för kultur- och fritidsändamål samt för utveckling av turistnäringen i Smygehamns närområde samt bevara de kultur- och naturvärden som finns på fastigheterna och i Smygehamns närområde”.

Lindahl & Co anger sedan att de i enlighet med sedvanlig juridisk metod gjort en genomgång av lagtext, nationell samt EU-rättslig praxis, förarbeten och doktrin. Det är en gedigen genomgång av rättsläget. Avslutningsvis är Lindahl & Co positiva och beskriver möjligheten att ge ekonomiskt stöd till stiftelsen under förutsättning att det kan klassas som en åtgärd av allmänt intresse och att verksamheten är kulturellt inriktad. Stiftelsens ändamål är att huvudsakligen bedriva kulturell verksamhet och annan verksamhet av allmän art. De anger också hur kommunen skall agera för att fortsätta ge ekonomiskt stöd till stiftelsen utan att komma i konflikt med lagstiftningen. Lindahl & Co ger också exempel på tre kulturverksamheter, som på ett juridiskt godkänt sätt får ekonomiskt stöd av respektive kommun. Pusterviks Kultur AB i Göteborg, Dunkers Kulturhus i Helsingborg och Kulturen i Lund.