Morfars berättelse: ”Hoppas inte jag är till för mycket besvär”

Till slut kommer de, hemtjänsten. Rusar in med andan i halsen och svetten lackar.

Jag ska även få hjälp med mina mediciner. Hemtjänsten lägger medicinerna på tallriken och säger 'glöm nu inte att ta dina tabletter' och sen går de. Jag försöker så gott det går att få i mig tabletterna, jag råkar tappa en som åker under fåtöljen jag sitter i. Den får ligga kvar där för jag når inte den. Ser att det står en förpackning med brustabletter framför mig, är det mina? Ska jag ta dem, eller har jag tagit dem, jag kommer inte ihåg.

In kommer ännu en ny personal som jag aldrig träffat. Hen ringer ens inte på dörren denna kväll, utan bara staplar in i vår hall. Min fru stöter på hen när hon går ut från köket och blir livrädd, inte visste hon att hen stod där. Ibland känns det som att vissa glömmer att detta är vårt hem, vår trygga plats i livet. Det ska väl vara en självklarhet att ringa eller knacka på dörren först innan de kommer in?