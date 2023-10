Låt oss även titta på detta ur ett privat- och samhällsekonomiskt perspektiv. Vägsträckan trafikeras av cirka 8 000 fordon per dygn. Om vi multiplicerar den 32 sekunder längre körtiden med 8 000 fordon per dygn så blir tidsförlusten cirka 71 timmar per dygn. Under ett år med 200 arbetsdagar så blir det 14 200 timmar. Om vi räknar med att det sitter i snitt två personer per bil så blir det 28 400 förlorade arbetstimmar per år på den aktuella sträckan. Med en arbetskostnad på 500 kronor per timme så blir den uteblivna intäkten drygt 14 miljoner om året.