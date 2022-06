Det man missade med 1-16-idén är att en rektor som har väldigt stora skolor eller har många skolor under sig, helt enkelt har för många att hålla koll på. Om det tidigare var en svår uppgift att svara på 100-150 mejl per dag hur ska det då fungera om man plötsligt har 300-400 mejl per dag, skriver signaturen Orolig vårdnadshavare och samhällsmedborgare. Foto: Hasse Holmberg / TT