Det är med stor tillfredsställelse som jag noterar att Piraten (den 1 februari) tycker att mitt engagemang för miljön i Trelleborg är bra.

Jag håller med dig att utsläppen inte försvinner med en ringväg med östlig nerfart, den" flyttas" dit den gör minst skada (se nedan). Det bor 30 436 invånare (statistik 2018) i Trelleborgs centralort, det innebär att alla dessa i dag blir starkt påverkade av den västliga infartens avgasutsläpp från trafiken till och från färjorna som år 2019 var 760 000 lastbilar, det vill säga 2 082 per dygn samt 436 950 personbilar, det vill säga 1 197 per dygn!

Till detta tillkommer all lokaltrafik som skall ut på de östra delarna av Trelleborg.

Vi har ytterligare en stor "miljöbov" i Trelleborg, och det är Hedvägen, som dagligen förser Trelleborgs norra delar med avgaser från 14 000 personbilar per dygn, då vi i Trelleborg har syd sydvästliga vindar 75-80 procent av årets alla dagar.

"Flyttar" man då all trafik till och från färjorna, plus all lokaltrafik som skall ut mot östra delarna av Trelleborg upp på en ringväg med östlig nerfart, då blir givetvis avgaspåverkan på stora delar av Trelleborg minimal!

Låt förnuftet segra, svårare än så är det faktiskt inte!

Enligt min mening är det en fullständig katastrof för Trelleborgs stad som helhet, att i dag ens tänka tanken på en så kallad "förbättrad västlig infart med en 57 meter bred lastbilsboulevard" tvärs igenom Trelleborgs centrum. Jag har under åren som gått inte sett ett enda kostnadsförslag från Trafikverket på vad denna förbättrade infart skulle kosta. Det är inte gratis! Enligt min åsikt är det mycket bättre att Trafikverket lägger dessa pengar på ringvägen i stället!

Dessvärre tror jag att Trafikverkets "förbättrade" västliga infart bara är till för att förvirra oss trelleborgare. Hur skulle det se ut med en 57 meter bred "lastbilsboulevard" rakt igenom södra delarna av Trelleborg? Hade det funnits ett Nobelpris för sämsta tänkbara trafikprojekt, då skulle detta förslag ha vunnit med bred marginal!

Slutsatsen av ovan nämnda resonemang blir naturligtvis att ringväg och östlig nerfart skall byggas, och därmed göra Trelleborg till den "idyll" som alla trelleborgare kan ta del av, och inte som i dag, endast för en del ute på öster.

