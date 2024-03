Vilken pedagogik anser att man lär bättre med musik parallellt med skolarbete? Var kommer detta påfund ifrån? Kan någon ledande skolpolitiker eller specialpedagog reda ut detta en gång för alla? Jag vill veta och känner att jag behöver kunskap i detta nya fenomen: Tystnad är passé, ute, nowhere to be seen (heard), long gone…