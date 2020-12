Kostnaden kommer att bli högst rimlig

Förslag till finansiering av en västlig hamninfart via ett tråg med vägavgift tillämpas på två strategiska broar och några tunnlar däribland Öresundstunneln, skriver Christian Ottergren.

quote

Allt innehåll på trelleborgsallehanda.se, appen MinTA och e-tidning tis, tors, lör. 159 kr per månad!

SÖS bild visade en variant på känd teknik kallad cut and cover. Man sänker vägbanan och gör en överbyggnad. PEAB har just ett pågående projekt i Göteborg som vi refererar till. Där skall det byggas flervåningshus på överbyggnaden. Vi vet kostnaden men även den är mer komplicerad än det vi visar för Trelleborg. Din uppskattning 1 miljard per kilometer är mångdubbelt för hög och fullständigt galen. Det andra som du överdriver är bygglängden 6 kilometer och du kommer till ett helt sanslöst belopp.