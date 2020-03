Foto: Anette Sjöstrand

Kommentar till Piraten (den 22 februari).

Du nämner i din artikel bland annat följande: ”I Regeringens klimatpolitiska handlingsprogram (framtaget av Naturvårdsverket) säger man att, om lite drygt tio år ska utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter vara minst 70 procent lägre jämfört med ett värde från 2010. Detta tänker man uppnå bland annat genom en ökad transport av gods via järnväg och sjöfart. Ska vi nå klimatmålen måste lastbilstrafiken på våra vägar minska”.

Jag har arbetat med lastbil/järnvägstransporter både inrikes och utrikes i hela mitt liv, så jag vet vad jag talar om. Det finns givetvis många anledningar till att det mesta av godset i dag transporteras på lastbilar (både utrikes och inrikes). En av anledningarna är att järnvägen inte har den minsta chans att ta över ens 10 procent av det gods som i dag transporteras på lastbilar.

Vi har i dag en järnväg som inte ens klarar av att transportera passagerare i tid, hur skulle de då kunna förse Sveriges industriers behov av transporter? Först och främst måste Sverige och övriga EU bygga ut sin järnväg och det tar säkert 40 år och kommer med all säkerhet att kosta många, många miljarder.

Så jag konstaterar utan minsta tvekan, att regeringens mål att växthusgaserna från våra inrikestransporter skall var 70 procent lägre om tio år, är inget annat än utopi och kvalificerat skitsnack. Lastbilen är och förblir den största lastbäraren i många, många år till. Verkligheten är något helt annat än den regeringen och myndigheterna skriver i sina framtidsprognoser.

För att ytterligare bevisa mina påstående kan man gå in på https://www.fplus.se/miljoforskare-sagar-malet-kraver-fordubbling-av-bensinpriserna/a/70J99V.

Jag kan rekommendera den som tvivlar på mitt resonemang att kontakta några av de många duktiga åkerier och speditörer vi i dag har i Trelleborg, och fråga vilka chanser de ger regeringen i denna fråga!

Man kan också säga att "klimatmålet har spårat ur".

Jag måste kommentera ditt påstående att "De som bor längs västra infarten gnäller över trafiken". Om där är någon av Trelleborgs invånare som får "gnälla" är det givetvis de som tvingas ta konsekvenserna (sedan 1978), av det faktum att nedanför deras trädgård och ytterdörr passerade 2019 1 200 000 fordon till och från färjorna som årligen släpper ut livsfarliga avgaspartiklar. Om man då jämför hur mycket ”gnäll” som invånare från östra delarna av Trelleborg har skickat in till denna tidning under flera års tid, utan att ett enda fordon har kört ens i närheten av husen och trädgårdarna på öster, så tycker jag att de som bor på väster har all rätt att "gnälla". I motsats till många andra!

Samtidigt är jag helt övertygad om att många invånare i Trelleborg som i dag ”drabbas” av dagens transporter, blir minst sagt ”förvånade” av en sådan kommentar!

Jag vill ännu än gång förklara meningen med att bygga ringvägar runt tätbebyggda områden. Om man tar 1 200 000 fordon, samt all lokaltrafik till östra delarna, som i dag kör in och förbi de centrala delarna av Trelleborg via västliga infarten där över 30 000 invånare bor, och låter alla dessa fordon köra "runt" Trelleborg på en ringväg, då blir miljöpåverkan på dessa 30 000 minimal! Eller hur? Är inte detta skäl nog? Hur svårt kan det vara?

LBP