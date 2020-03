Järnvägen inte en aktör att räkna med på många år

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Svar till Ingrid Borg (den 17 mars).

Jag tror inte att jag vet mer än klimatforskarna på Naturvårdsverket! Men vad jag "säkert" vet är att 760 000 lastbilar samt 440 000 personbilar årligen kör till och från färjorna rakt in i Trelleborgs centrala delar, med livsmedel och andra viktiga varor för nationen Sverige. Det framgick i min artikel. Till detta skall vi lägga all lokaltrafik till och från de östra delarna via Strandgatan, Hamngatan, Järnvägsgatan samt Hedvägen. Allt detta påverkar cirka 30 000 invånares dagliga verksamhet negativt.

Om du vill kalla mig och andra trelleborgare som i dag tvingas ta konsekvenserna från dessa "avgastransporter" för att vara "förmätna" (då är man enligt Svenska Akademins ordlista: anspråksfull, övermodig), kan vi stå ut med det.

För att du skall förstå anledningen till mitt resonemang att flytta avgastransporterna norr om tätorten rekommenderar jag dig att titta på "Vetenskapens värld" (svt den 23 februari) där det klart visar att avgaser från förbränningsmotorer är en stark bidragande orsak till cancer, demens, kol, astma samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Du nämner att debatten skall lyftas till den nivå där den hör hemma. Det är precis vad detta handlar om hur många av Trelleborgs invånare skall offras på Trafikverkets och länsstyrelsen "altare" innan dessa myndigheter och andra med liknande inställning tar sitt förnuft till fånga?

Trafikverket och länsstyrelsen skall sluta "sopa" avgasproblemen under mattan och inse vilken negativ påverkan den västliga infarten har på våra barn och barnbarn. Det är med andra ord en fruktansvärd nonchalans från myndigheternas sida. Därför skall ringväg byggas med östlig nerfart. Även om den är 3-4 km längre måste påverkan på cirka 30 000 invånare i Trelleborg enligt min mening gå före ett nationellt ställningstagande. Det är nämligen nationen Sverige som har störst "nytta" av dessa transporter.

Det är väldigt enkelt att prata att man skall vara rädd om vårt klimat, om man inte bor i närheten av dessa avgastransporter. Eller hur? Som jag skrev i artikeln har jag jobbat med transportfrågor i hela mitt liv. Viljan att transportera så mycket som möjligt med järnväg har alltid funnits där. Men som jag påpekade i artikeln är detta inte möjligt på grund av att det saknas järnvägsspår. Det är enligt min mening inte effektivt att lasta godset på järnvägsvagnar om där inte finns järnvägsspår! Eller hur?

Järnvägen är med andra ord inte en aktör att räkna med på många år, för just dessa transporter. Förnybart bränsle till lastbilarna kan däremot vara något för framtiden. Vad man än tycker i denna fråga så är och förblir lastbilen den viktigaste lastbäraren i många många år till. Några andra realistiska alternativ finns inte i dag tyvärr. Utan den blir det inte någon "business" alls för nationen Sverige.

Ännu en gång vill jag berömma alla politiker i Trelleborg som insätt allvaret, och arbetar vidare med att få bort de livsfarliga avgastransporterna från västra infarten.

LBP