Insändare: Handlar det om resursbrist?

Jag var på väg hem från arbetet och helt ovetandes om stoppet längre fram hamnade jag i bilkön som då började vid Skegrie. Det tog över en timme att nå fram till rondellen som jag passerade vid 17-tiden. Jag blev då varse att lastbilen som vält blockerade endast en fjärdedel av rondellen, samt att all södergående trafik från E6 leddes om via Maglarps nya kyrkogård och sedan via den mycket smala vägen ned till kusten.