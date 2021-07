Vid Business Centret kommer lastbilarna att stanna för att invänta lämplig färjelinje och därifrån köra hela sista sträckan in till hamnen på kalla motorer och spy ut sina dieselavgaser längs stora delar av öster och östra delarna av centrum.

Jag har full förståelse för att alla som bor på väster är dödligt trötta på den inverkan som varit under nästan 60 år som du skriver, och att det inte "luktar hallon" och att nu får det vara nog.

Varför har det inte agerats kraftfullare från de som bor på väster under alla dessa närmare 60 år för att påverka kommunen och hamnen att hitta hållbara lösningar för hur lastbilarna skall färdas in till hamnen, nedgrävd tunnel, bullerdämpande anordningar, plantering av träd, etc?