På min arbetsplats i Trelleborg hade vi en duktig och kunnig verkstadschef som hette Lennart, han och hustrun gick varje lördag förmiddag en tur till Stortorget, för att handla in lokala produkter, som de behövde i sitt hushåll. Stående köp nu på hösten, var bland annat ett kilo äpple och ett kilo ägg, till ett pris av tio kronor tillsammans. Som de om lördagarna handlade av damen som hade sitt lilla stånd strax intill Sjöormen. Hon cyklade in med sina två varor till Stortorget. Ibland tog hon med lite blommor från trädgården också, de stod så fint i en spann med vatten under bänken, mest aster nu på hösten.