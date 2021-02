”Ett tråg till hamnen kommer aldrig att bli verklighet”

Jag har givetvis kollat upp dagens kostnader för ert ”cut and cover” = tråg, med olika stora byggföretag som bygger tråg och tunnlar i Sverige. För att kunna komma så nära sanningen som möjligt har jag pratat med olika medarbetare inom dessa företag, bland andra geologer, projektkalkylatorer och projektansvariga.

Därför kommer ert förslag aldrig att bli verklighet utan hamna i papperskorgen, för det är just där det hör hemma!

quote

2. Kostnaderna för ett sådan projekt som bortforsling av schaktmassorna, eventuell sanering av dessa, spontning, eventuell pålning samt att väggarna måste vara mellan 0,75 till 1 meter tjocka, överstiger med råge vad en ringväg med östlig nerfart kostar. Eftersom grävning sker nära havet kan man få stora problem med grundvatten som hela tiden eventuellt måste pumpas bort. Enligt sakkunniga kan ett sådant ”tråg” i dag hamna på cirka 750 000 till en miljon kronor per meter. Det beror helt på vad för slags underlag som ligger där.

År 2013 ägde ett möte rum där representanter från Trelleborgs kommun och Trafikverket samt en av Sveriges största experter på just tråg och tunnlar, via telefon, var närvarande. Både kommunen och Trafikverket fick då klart besked av experten att inte gå vidare med ett sådant projekt. Därför kommer ert förslag aldrig att bli verklighet utan hamna i papperskorgen, för det är just där det hör hemma!