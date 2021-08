Rederiet ForSea som trafikerar Helsingborg/Helsingör med färjorna Aurora och Tycho Brahe drivs enbart med batteri. Man kan säkert använda denna teknik på färjorna i Trelleborg. Givetvis inte på hela sträckan, men cirka 500 meter till en kilometer från och till hamnen kopplas batteriet in? Du nämner även den nya färjelinjen som startar i slutet på augusti mellan Rostock-Nynäshamn (vissa turer skall även gå till Visby?). Rederiet hoppas på sikt transportera cirka 75.000 enheter per år.

Innan vi drar för höga växlar om vad detta kan betyda för Trelleborgs hamn får vi nog vänta 1-2 år. Rederiet har fått ett miljöbidrag (under hur lång tid?) från staten för att starta upp sin verksamhet. Nu skall man hitta gods som passar in i en tidtabell som i början blir 3 avgångar och 3 ankomster = 6 anlöp per vecka, varje resa tar 18 timmar, vilket innebär 12 timmar längre än Rostock-Trelleborg. För din information har Trelleborg under samma period 30 anlöp per dag = 210 per vecka.