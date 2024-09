Och efter en hel del exempel på faktiska och solklara missförhållanden som redovisats nyligen drar Mattias slutsatsen att all offentlig verksamhet drivs enbart mot målet att allt skall bli bra och problemfritt för medborgarna! I motsats då till privat företagsamhet vars enda mål är att tjäna pengar åt ägarna… Kort och koncist och utan vidare analys dras denna starkt förenklade slutsats oftast av socialistiskt inställda medborgare. Ofta åtföljs argumentationen av yttrande som låter bra i medborgarnas öron, exempelvis att just skattepengar inte skall gå till kriminella eller till utländska ägare. Och givetvis tycker man sig då ha hittat sällsamt starka argument mot all privat verksamhet i största allmänhet. Utan att egentligen fundera över varför det förhåller sig så att ”kapitalistiska” länder alltid fått bättre levnadsförhållanden för befolkningen än ”socialistiska” länder.