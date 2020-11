Bryr kommunen sig alls om invånarna på landsbygden?

I den allra östligaste delen av Trelleborgs kommun finns en by som heter Önnarp.

Optimistisk hörde jag av mig till kommunen, blev uppmanad att fylla i en felanmälan online och till slut trillade en bekräftelse in i min mejlkorg om att anmälan var mottagen. Jag tänkte att jag snart skulle få höra mina föräldrars glada tillrop när de fick se gatlampan lagad. Men dessvärre har jag fått inse att jag var naiv. För nu har det hunnit gå 15 månader sen jag gjorde min anmälan till kommunen, hösten har återigen ankommit och lampan, ja, den lyser fortfarande inte.

Allt innehåll på trelleborgsallehanda.se, appen MinTA och e-tidning tis, tors, lör. 159 kr per månad!

Det får mig att undra om Trelleborgs kommun helt glömt bort att dess östligaste by existerar? Bryr sig Trelleborgs kommun överhuvudtaget om sina invånare på landsbygden? Önnarp är en by som fått vänja sig vid att saker dras in och försvinner, ska byn nu även behöva vänja sig vid att förlora något till synes så självklart som gatubelysningen?