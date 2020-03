Biblioteket vs Badhuset i Coronatider

Foto: Tomas Nyberg

För en dryg vecka sedan stängde man badhuset med anledning av Corona viruset och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som underlag för beslut.

Jag det kan ju vara okej kan man tycka. Trelleborg och Staffanstorp är de enda sydskånska kommuner som valt denna väg vilket ställer till det för många aktiva simmare som tränar sex dagar i veckan.

Sedan har vi UV-rugbyn som med sina aktiva tappar viktig träning samt inte att förglömma alla dem som motionssimmar för att hålla sina krämpor i schack eller andra idrottare som kör vattenrehabilitering.

Jag har full respekt för Corona och den rekommenderade avhållsamheten som råder i umgänget med andra människor med fokus på dem som befinner sig i riskzonen.

Men så kommer mitt, men, allt går att reglera om man anstränger sig. Upplåt badhuset till föreningar och allmänheten via bokningssystem. Låt oss träna med restriktioner av antalet närvarande på badhuset, banorna. Vi kan duscha hemma för att minimera kontaktytorna, Vi kan dela upp oss i de fyra-fem omklädningsrum som finns. Låt gemensamhetsutrymmena bara användas som transithall, stäng bastu och äventyrsområdet. Vi kan begränsa oss till en till två simmare per bana. Förbjud föräldrar att sitta bredvid på simskolor. Utöka öppettiderna på helgerna dela in banorna i timmar med tillåten 45-minutersträning därefter byte om bokning finns. Jag är också säker på att föreningar kan bidra till att efterleva detta för att få tillgång till badhuset igen.

Jag tillhör kategorin som simmar tre till fyra gånger i veckan och är nu hänvisad till närliggande badhus som Hyllie och Burlöv som under rådande omständigheter har fått minskade motionssimmare, det tyder på en självreglering av dem som kanske är i riskzon eller oroliga som självmant stannar hemma.

Och ytterligare inlägg till reglerat öppnande av badhuset bör ju vara kommunens fortsatta öppna bibliotek! Där vem som helst kan traska in. Simaktivitet på badhuset i föreningars försorg styrs samtidigt av den enskilde utövaren. Är man sjuk så stannar man hemma då det bara kan förvärra och inte ge den träningseffekten man vill uppnå.

Tänk om och öppna badhuset under kontrollerade former. För en rörligare tillvaro.

RT

Svar direkt: Det är kommunledningens gemensamma beslut som gäller fram till den 15 april.

Det finns inga planer på att ändra detta i nuläget.

Vi får alla vänta och se hur Coronaviruset utvecklar sig.

Nya beslut tas den 15 april.

Jörgen Flink

förvaltningschef kultur och fritid