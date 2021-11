(Den 4 oktober) redogjorde TA för att Trelleborgs kommun har rikets såväl som Skånes ”billigaste” grundskola. Faktiskt hela 18 000 kronor (16 procent) lägre per elev och år än genomsnittet.

18 000 kronor per elev för cirka 5 000 grundskoleelever blir cirka 90 miljoner kronor. Så mycket mer resurser skulle grundskolan behöva för att ha jämförbara resurser med riks- och Skånegenomsnitt. Kostnaden per elev i Trelleborg har sjunkit sedan 2018 med 6 procent trots årliga kostnadsökningar i form av pris- och löneökningar. Samtidigt har kostnaden per elev i andra kommuner och riket ökat med 4 procent.