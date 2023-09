Att få allt detta – tillsammans med att ständigt bli kontrollerad under en ”attack-lupp” – att fungera, det måste nästan vara omöjligt och varenda dag ”på jobbet” tär garanterat mer och mer på den människa som vid senaste valet tog beslutet att ställa upp.

Dock; jag tror absolut inte det gynnar eller gagnar någon – att ”jaga” kommunpolitiker från morgon till kväll under nästan fyra år.

Om man tittar på heltidspolitiker – ja, där vilar ju verkligen ett tungt ansvar och det handlar alltså om att ”gå till jobbet” varje morgon och jag försöker tänka mig in i situationen att varenda dag under nästan fyra år – inte bara bli granskad in på märg och ben utan dessutom kraftigt bli hånad för ”nästan alla” tagna beslut.