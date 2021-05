Är min hälsa mindre värd än din?

Avgaser och buller skulle välla in över oss och äventyra vår hälsa, skriver Peter Svensson.

Du anser att tusentals lastbilar varje dygn skall slussas in via en ny östlig hamninfart. Den nya östliga hamninfartsvägen skulle hamna 30 meter från vår bostad med tillhörande uteplatser. Detta skulle innebära drastiska försämringar och inskränkningar för vår del. Avgaser och buller skulle välla in över oss och äventyra vår hälsa.