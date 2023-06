Ulrika hoppas att lågkonjunkturen blir hennes räddning

Trots att hon inte kunnat plocka ut lön på 1,5 år tycker Ulrika Larsson att valet att starta butiken Miss U Old is New är det bästa hon gjort. Nu hoppas hon att lågkonjunkturen i kombination med miljömedvetenhet ska få fler att vilja handla begagnat.