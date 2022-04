Skilsmässobarn tar ofta på sig skulden – får hjälp av andra i samma situation

Lejonet, Skilda världar, You Too, Komet och BIFF. Socialförvaltningens råd- och stödenhet erbjuder grupper för både barn, unga och föräldrar som behöver möta andra i samma situation och hitta lösningar under en utmanande tid i livet.