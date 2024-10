Handbollsstjärnan blev skådis i Los Angeles

Fakta

Alex Göransson

Ålder: 32 år.

Bor: I Los Angeles. Uppvuxen i Västra Virestad och Trelleborg.

Familj: Brodern Andreas, systern Caroline och pappa Stig i Trelleborg. Mamma Carina bor också i Los Angeles.

Aktuellt: På besök i Trelleborg för att träffa familjen och förnya pass.

Instagram: alexgoran

Utmärkelser i urval: Bästa skådespelare för rollen som Turner i filmen They Took Jacob vid Amsterdam film festival. En film om en man som blir inkallad till krig och vad han gör för att inte gå med. Bästa skådespelare för rollen som James Hilton i filmen Bend In The Road vid Amsterdam Short film Festival. En film om en man vars fru får cancer och hur han hanterar det. Samma rollprestation belönades vid Vesuvius international film festival.

Båda filmerna är baserade på verkliga händelser.