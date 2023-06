I en debattartikel ifrågasätter Socialdemokraterna i kommunstyrelsen Vårt Söderslätts rätt att nominera ledamöter till kommunstyrelsens näringslivsutskott. Vår syn på hur en kommun bäst styrs är att man alltid ska utgå ifrån kunskap, beprövad erfarenhet och sunt förnuft. Därför nominerar vi också ledamöter som vi anser bäst lämpade för uppgiften och de facto kan bidra till att förbättra verksamheten, i detta fall näringslivet i Trelleborgs kommun. Nu flyttas också näringslivsarbetet i kommunen direkt in under kommunstyrelsen, en fråga som VS länge har drivit och nu fått gehör för. Detta i syfte att tydliggöra arbetet samt att få näringslivsfrågor i kommunen högre upp på agendan.