Vi finska krigsbarn – varför finns vi här?

Att vi under Andra världskriget fördes hit från Finland, är välkänt av många. Men vetskapen om hur och varför vi i vår barndom kom att utsättas för ett så dramatiskt och omtumlande ingrepp i våra liv, tycks ha förbleknat. Mot denna bakgrund och med tanke på att de flesta av oss i dag är i 80-årsåldern, finns det därför god anledning att aktualisera vår egen krigsbarnshistoria.

Till Sverige kom vi inte som flyktingar, asylsökande eller ensamkommande. Hit blev vi inbjudna och hit lät våra finska föräldrar oss under brinnande krig bli evakuerade. Alla var vi barn, några av oss ännu spädbarn, det stora flertalet yngre än tio år. Evakueringen både planerades och verkställdes gemensamt av länderna. Transporterna, som började under Vinterkriget och ökade under Fortsättningskriget, skedde med tåg och båt, undantagsvis med flyg. Resultatet blev en mycket omfattande barnförflyttning, från ett land till ett annat, som av historiker har betecknats som den största i sitt slag genom tiderna.