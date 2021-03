Vi är rädda om allt det som kommer att påverkas negativt

Den statliga myndigheten Kriminalvården, via Andreas Wallin, (den 18 mars) betonar att i ett demokratiskt samhälle måste kommunerna och dess medborgare vara öppna för att ställa upp på en etablering av ett fängelse. Vid första anblicken av detta påstående är det lätt att i sak hålla med, men det förtjänar också att problematiseras.

Kriminalvården lyfter fram en värdering om demokrati, som att det är något som är viktigt för deras verksamhet. Sverige har aldrig förr etablerat ett större fängelse och häkte. Kriminalvården säger att det kan bli upp till 500 platser. Samverkansavtalet mellan kommunen och Kriminalvården skrevs under sommaren 2020. Folkomröstningen i Svedala, där nej-sidan vann, ägde rum 2019. Senaste gången som medborgarna i Trelleborg fick chans att rösta i ett kommunalt val var i september 2018. Detta innebär att medborgarna i Trelleborg inte har fått chansen att i demokratiska val uttrycka sin syn på fängelseetableringen. Kommunfullmäktige har ännu inte klubbat den slutgiltiga detaljplanen. Kriminalvården skulle kunna be kommunen att avvakta med detta beslut till efter valet 2022 för att ge fängelseetableringen större demokratisk legitimitet. Är Andreas Wallin och Kriminalvården villiga att göra detta? Om ni verkligen tycker att demokrati är viktigt i dessa sammanhang förtjänar inte vi trelleborgare att få göra våra röster hörda även i den politiska processen?

quote

Över 850 yttranden inkom under samrådsprocessen. Aldrig förr i Trelleborgs historia har något projekt fått in så många yttranden där en överväldigande majoritet är starkt kritiska till etableringen. Vilket intryck tar Kriminalvården av detta? Har ni på något sätt justerat era planer? Har ni försökt lyssna in och ta hänsyn till de röster som har höjts? Vårt intryck är att ni gärna deltar i en dialog, vilket vi är glada för, men också att ingenting har förändrats av er ursprungliga plan – rätta oss gärna om vi har fel. Det betyder att det medborgarna i den här kommunen försöker uttrycka möts av ett spelat intresse när det i själva verket handlar om, med Andreas Wallins egna ord, att ”lugna” oss trelleborgare men absolut inte att lyssna.