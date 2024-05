Det politiska styret i arbetsmarknadsnämnden går till starkt försvar mot Vårt Söderslätts motioner om att samla all bildning under bildningsnämnden, näringslivet under näringslivsutskottet och ekonomiskt bistånd under socialnämnden. Man anser att förslaget “att lägga ned en nämnd och en förvaltning som producerar resultat är otroligt ogenomtänkt”. Vårt Söderslätt menar att alla förvaltningar förhoppningsvis producerar resultat men frågan är vilket och om det kan bli bättre. Därav Vårt Söderslätts motioner.