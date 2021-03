Varför företräder våra kommunföreträdare inte oss medborgare i denna fråga?

Riksrevisionen har undersökt Kriminalvårdens effektivitet och kostnader och tagit fram en formel för att beräkna ”lägsta kostnad per intagen”. De landar i att nya anstalter ska ha minst 300 intagna för att uppnå detta mål. Riksrevisionen säger att deras beräkning är osäker och att lägsta kostnad per intagen kanske nås först om antalet intagna är fler än 300 per anstalt.