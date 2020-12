Var tog transparensen i Trelleborg vägen?

Nu i dagarna har halva mandatperioden gått och under samma tid har fem av åtta partier stängts ute från insyn och delaktighet. Genom att M fick med sig KD, och sedan förstärkte med SD som ”sleeping partner”, infördes ett presidiestyre i kommunens alla förvaltningar och bolag. Ett internt och stängt forum där M+KD kallt räknar med alltid få ett tyst bifall från SD, så att de kan driva igenom sina egna frågor. Allt blev möjligt genom att de ”skapade” en ny och välarvoderad post till SD som 2:a vice ordförande i nämnder och bolag. Samtidigt stängdes S, SÖS, C, L och MP ute från all information och dialog om beslut som skulle tas och genomföras. Styret vill inte ens veta om det finns någon annan vettig synpunkt eller input på en fråga. Den demokratiska och traditionella insynsposten för oppositionen, gick i stället till ett fiktivt ”oppositionsparti”, SD. Det innebar att i stort sett hälften av alla trelleborgare inte fick, eller har, någon representation i kommunens skötsel. Vilket för oss i SÖS är skrämmande.