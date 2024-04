”Inom snar framtid lär vi se debattartiklar från (VS) där man ifrågasätter det fria valet av tandvårdsklinik, vårdcentral, förskola, skola med mera” skriver styrets representanter i socialnämnden i ett debattinlägg.

”Inom snar framtid lär vi se debattartiklar från (VS) där man ifrågasätter det fria valet av tandvårdsklinik, vårdcentral, förskola, skola med mera” skriver styrets representanter i socialnämnden i ett debattinlägg. Foto: Martina Holmberg / TT

Till skillnad från Vårt Söderslätt, (VS) och de andra socialistiska partierna så tror styret i Trelleborg på valfrihet, för oss i styret så är valfrihet ett honnörsord medan (VS) betraktar valfrihet som ett skällsord. Vi tror helt enkelt att kommuninvånarna har vilja och förmåga att göra sina egna val och därför ska de själva få välja, detta tror inte (VS) på.