Eftersom vi är överens om att fängelsefrågan kräver en nyanserad diskussion, så vore det på sin plats att de känslomässiga argumenten från er fylls på med några faktabaserade uppgifter. Om er grupp dessutom avser ge sig in i politiken, så lär ni bli varse att ett ansvar för kommunens och medborgarnas väl och ekonomi aldrig kan grunda sig endast på känslomässiga beslut. Kriminalvården har tillsammans med kommunen anordnat tillfällen för medborgarnas frågeställningar och dessutom publicerat svar på de vanligaste frågeställningarna såväl via kommunens som Kriminalvårdens hemsidor. Kriminalvården har bidragit med erfarenhet och statistik när det gäller tidigare byggnationer samt utfall av dessa i liknande miljöer, vilket gör det svårt att förstå motståndargruppens påstående att styrande politiker väljer att bortse från all negativ påverkan och eventuella risker. Vad är det ni anser att ni inte har fått svar på? Varför är ni inte intresserade av att ta reda på svaren till de frågeställningar som ni inte verkar ha framfört?