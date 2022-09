Har bemött några av dessa med att be dem illustrera Vårt Söderslätts västliga ”rakt-igenom-staden-lösning” som de säger är miljövänligare för att den blir lite kortare genom att:

Be personen ta sin bil med förbränningsmotor och köra 5 kilometer i 70 km/h i jämnt tempo utan häftig acceleration eller inbromsning och med detta simulera en lite längre ringväg för att sedan sätta sig i bilen och gasa upp till tillåten hastighetsgräns genom att pressa gasen i golvet (så startar en lastbil) och accelerera fullt tills dess att maxhastighet är nådd, rulla då 200 meter och bromsa då häftigt till helt stillastående och upprepa denna procedur om och om igen under 2,5 km så har vi simulerat VS:s lösning om att leda in varenda lastbil i centrum där majoriteten av Trelleborgs befolkning lever.