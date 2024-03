VS ville ha återremiss om avtalet med Specialfastigheter. Här syns anstalten i Skänninge.

VS ville ha återremiss om avtalet med Specialfastigheter. Här syns anstalten i Skänninge. Foto: Jenny Isaksson

Vi i Vårt Söderslätt (VS) yrkade på att i första hand återremittera ärendet för att invänta utslaget av en folkomröstning och i andra hand avslag på ärendet i sin helhet. Vid votering var det endast VS som röstade för en återremiss och i den andra omröstningen var det endast VS som röstade för ett avslag. Centerpartiet valde att inte delta i beslutet (?).