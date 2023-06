Det är en skandal att de specificerade palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg åter stängs under sommaren. Dessutom minskar ASIH från 18 patienter till 10.

Att börja rekrytera under sommaren vet vi alla är svårt. Dessutom är det kanske någon som inte söker eftersom de inte vet om verksamheten är öppen året om. Förhoppningsvis är det sjuksköterskor med kompetens och erfarenhet som söker tjänsterna, då har de tre månaders uppsägningstid. Ytterligare en orsak att börja mycket tidigare med rekryteringen.

Det har påståtts att alla specificerade palliativa patienter i Trelleborgs sjukvårdsdistrikt som behövt denna vård fick det i Malmö under sommaren -22. Detta stämmer inte, eftersom det förekom att de fick vårdas på andra avdelningar. Regionpolitiker har sagt att de satsar på den specificerade palliativa vården, det ifrågasätter vi i allra högsta grad när just denna vårdformer skärs ner i Trelleborg under sommaren.