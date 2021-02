Regeringen bryr sig inte om villaägaren

Under den nuvarande regeringens sex år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend under fyra av dem, konstaterar skribenterna.

Under den nuvarande regeringens sex år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend under fyra av dem. Och det är kanske inte så förvånande. Per Bolund (MP) och hans regering har med en imponerande precision fokuserat uteslutande på hyresrätten och att förtäta storstäder.