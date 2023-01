Sociala riskfaktorer har sällan riskökningar över 100 procent. I diskussionen om åtgärder mot ungas våldsanvändning nämner man aktörer som socialtjänst, skola och polis men aldrig psykiatrin trots att sådana orsaker har i genomsnitt 15 gånger större genomslag än sociala faktorer när en ung man formas till gängkriminell. Detta är ett sakförhållande, inte tyckande. (Crime and psychiatric disorders among youth in the US population: an analysis of the National Comorbidity Survey-Adolescent Supplement.)