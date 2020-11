Problemet med stor vårdskuld fanns redan innan pandemin

Den plan som det borgerliga styret nu lägger fram för vården i Trelleborg och andra delar av Skåne innehåller bra saker, men kommer för sent, menar Birgitta Almroth (S).

Region Skåne har just nu exceptionellt långa vårdköer. Det drabbar alla skåningar – inte minst trelleborgarna – hårt. En stor del av dessa köer uppstod under våren när coronapandemin tog fart. Sjukvården saknade skyddsutrustning och personal fick flyttas från sina vanliga arbetsplatser till covidvården. Det ledde till att många planerade operationer ställdes in.