Det är roligt att Per och Maria äntligen fått sig ett uppvaknande, om än sent kan en tycka. Att byråkratins och administrationens medarbetare ökat mest i Region Skåne sedan 2010 är vi många som reagerat och agerat på. Sedan 2010 har KD styrt under två mandatperioder, åtta av tolv år och borde väl rimligtvis vara på det klara med varför det ser ut som det gör. Varför skattepengar slösas och inte går till vård. För Per Einarsson borde det åtminstone inte vara ny kunskap.