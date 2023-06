FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” visar att en person med sjuk- och aktivitetsersättning kan gå back med cirka 1 700 kronor varje månad. Många människor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har aktivitets- och sjukersättning som enda inkomstkälla och kommer inte kunna arbeta under sitt liv. Med en genomsnittlig hyra för en LSS-bostad, rimliga hushållskostnader utifrån Konsumentverkets beräkningar och de ersättningar som erbjuds landar många personer med IF på minus i slutet av månaden.