Nationell jämförelser som kommer varje år visar att Trelleborgs kommun är en av de tre kommuner i landet som ökat resurserna till skolan allra mest. Under 2021 har kommunen klättrat 50 platser i rankingen – samtidigt som andelen behöriga till gymnasiet ökat.

I förra veckan publicerades statistik över Sveriges kommuners ekonomi under 2021. Trelleborgs kommuns kostnad per elev i grundskolan har ökat med närmare 15 procent jämfört med under 2020. Det är den tredje största procentuella resursökningen bland landets 290 kommuner.