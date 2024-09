För Trelleborg kan regeringens senaste utspel innebära ett betydande tillskott till kommunkassan, förutsatt att kommunen går vidare med planerna på ett kustnära vindkraftsprojekt, skriver Axel Bengtsson (VS).

Incitamentsutredningen utgår från att ersättningen gäller all vindkraft som produceras inom kommunens gränser, vilket vissa snabbt tolkade som att ersättningen endast gäller landbaserad vindkraft. En kontroll med regeringskansliet visade att det gäller samtliga vindkraftverk inom kommunens geografiska gränser, det vill säga även vindkraftverk till havs. För Trelleborg kan detta innebära ett betydande tillskott till kommunkassan, förutsatt att kommunen går vidare med planerna på ett kustnära vindkraftsprojekt.

En estimerad kapacitet på 500 MW skulle enligt regeringens räkneexempel ge Trelleborg och Skurups kommuner cirka 30,8 miljoner per år under åtta års tid. Enligt preliminära beräkningar rör det sig om 699 miljoner kronor under 30 år. Hur en eventuell fördelningsnyckel skulle se ut mellan kommunerna har regeringen inte kunnat precisera ännu. Tillskottet skulle göra stor nytta, exempelvis skulle fler lärare kunna anställas och viktiga välfärdstjänster inom vård och omsorg förbättras.