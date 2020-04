M, KD och SD förvandlar Trelleborg till en bilfientlig stad

Foto: Trelleborgs kommun

Den 11 februari skulle samhällsbyggnadsnämnden fatta ett beslut om en uppdaterad parkeringsnorm. Beslutet kommer skickas till kommunstyrelsen för behandling för att sedan antas i kommunfullmäktige. Det fanns två förslag till beslut i tjänsteskrivelsen, förslag A respektive förslag B.

Förslag A innebar att man skulle övergå från att beräkna antalet parkeringsplatser per lägenhet till att börja beräkna antalet parkeringsplatser per 1 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA). Staden var indelad i tre olika zoner och antalet parkeringsplatser per 1 000 kvm BTA varierade beroende på vilken zon man skulle bygga i. Jag behöver inte gå in djupare på detta förslag då den inte gick igenom.

Även förslag B innebar att man skulle börja beräkna antalet parkeringsplatser per lägenhet utifrån bruttoarean, dock fanns det en väsentlig skillnad gentemot förslag A. I zon 1 (se bilden ovan) som omfattar stora delar av centrala Trelleborg ställer man kravet noll (!) parkeringsplatser per 1 000 kvm BTA. Med andra ord noll parkeringsplatser per lägenhet.

Socialdemokraterna i Trelleborg ser mycket oroande på hur parkeringssituationen kommer utvecklas i vår stad de närmsta åren. Vi har full förståelse för intentionen att övergå från fossila bränslen till mer hållbara alternativ, dock måste denna övergång ske i välplanerade etapper. För att den nya parkeringsnormen ska bli hållbar krävs det parkeringshus i de centrala delarna av staden som kan kompensera för alla parkeringsplatser som kommer försvinna den närmsta tiden.

Inte nog med att styret i form av M, KD och SD röstar för en bilfientlig parkeringsnorm, man tar dessutom bort befintliga parkeringsplatser. Under samma sammanträde som man röstade för den nya parkeringsnormen bestämde man sig för att planlägga fastigheten Skarpskytten 17, det vill säga fastigheten som ligger vid korsningen Östergatan/Johan Kocksgatan där pendlarparkeringen ligger. Socialdemokraterna reserverade sig mot båda ovannämnda beslut tillsammans med den riktiga oppositionen.

Vi socialdemokrater har ingenting emot att man bygger lägenheter på fastigheten Skarpskytten 17 men det gäller att börja i rätt ände – man måste tillgängliggöra nya parkeringsplatser innan man tar bort befintliga. Därför skrev vi i vår reservation att vi vill möjliggöra ett parkeringshus innan vi omvandlar parkeringsplatsen till lägenheter.

Vi måste även ha i åtanke att parkeringsplatserna på Övre kommer försvinna när bostäder väl byggs där. Jag vet inte hur styret tänker lösa de kommande problemen med parkeringssituationen i staden och jag börjar ställa mig frågan om de själva vet det. När jag, under sittande sammanträde, ställde frågan ”hur resonerar ni [styret] kring bristen på parkeringsplatser som kommer uppstå i staden” fick jag svaret att byggherren kommer säkerställa att det finns tillräckligt med parkeringsplatser. Att byggherren kommer prioritera parkeringsplatser framför lägenheter är bara naivt önsketänkande. Byggherren prioriterar, av naturliga skäl, det som generar mest pengar i fickan – och det är inte parkeringsplatser.

Affärerna i Trelleborgs kommun har det svårt redan som det är och det kommer inte bli bättre genom att man minskar på antalet parkeringsplatser i kommunen.

När parkeringssituationen blir ohållbar i Trelleborg den närmsta framtiden bör alla trelleborgare veta vem som ligger bakom det hela – Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Nu har ärendet inte behandlats i kommunfullmäktige än men jag tror inte att styrets ledamöter kommer rösta annorlunda än vad deras ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden gjorde. Men man kan ju alltid hoppas.

Osman Biberic (S)