Kustvind har tagit fram en ny prismodell som skulle garantera boende i Trelleborgs och Skurups kommuner ett takpris på lokalt producerad el från havsvind på maximalt 89 öre per kWh, givet att en havsbaserad vindpark kan etableras inom kommunernas vatten, skriver företagets vd Magnus Jiborn.

I skrivande stund kostar elen i Skåne 241 öre per kilowattimme (kWh), plus moms. I november var snittpriset 135 öre och för helåret 2023 är prognosen 315 öre per kWh, vilket skulle innebära nästan en fyrdubbling av elkostnaderna jämfört med 2021.